Con guantes, zapatos, traje completo, máscara y gorrito navideño el taxi del Grinch dará servicio como siempre con una sonrisa a sus clientes.

José López mandó un mensaje navideño a toda la Comarca Lagunera en vísperas de noche buena:

«El mensaje es muy claro, como lo dice el Grinch, que este mensaje sea de amor, paz y tranquilidad y que todo sea para bien de todos, que hoy todos seamos iguales que no haya género ni clases sociales para que sea feliz navidad para todos».

Entonces no lo olvide, si usted se encuentra con un taxista verde, feo, peludo y amargado, no se asuste, porque lo único que buscará es robarle una sonrisa esta Navidad.

Con Información de Comunicado