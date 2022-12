Redes.- No cabe duda que Bad Bunny se ha convertido en todo un fenómeno mundial, y ya sea que su música guste o no, ahora hasta la UNAM se contagió de esta fiebre y anunció que impartirá un posgrado sobre el fenómeno que representa el intérprete de Tití me preguntó.

No es broma, la máxima casa de estudios informó que impartirá el curso de posgrado: Reggaeton como resistencia al colonialismo estadunidense y masculinidad suave como capital sexual: el fenómeno Bad Bunny.

El curso será impartido por Adriana Estévez López, quien es su perfil de Twitter se describe como académica feminista heteropop y fan del reggaetón.

¿Cuándo se impartirá el curso sobre Bad Bunny?

El curso se realizará de manera presencia del 9 al 23 de enero de 2023 los días lunes de las 10:30 a las 14:00 horas.

¿Cuánto cuesta el curso de posgrado sobre Bad Bunny?

El curso tiene un costo de 800 pesos para la comunidad UNAM y 2 mil 500 pesos para el público general.

De acuerdo con la página de posgrados de la UNAM, el objetivo de este curso es explicar desde una perspectiva sociocultural e histórica el género del reggaetón, explicar la importancia política, cultural y de representación de la masculinidad del cantante Bad Bunny, un fenómeno social y cultural que puede dar pistas del potencial de transformación que tiene la cultura popular en los ámbitos del género, la lucha contra el racismo y el clasismo, y la emergencia de masculinidades suaves y no violentas.

El plan de estudios estará dividido en tres segmentos que son:

Historia del reggaeton como resistencia cultural

Masculinidad en el reggaetón.

El fenómeno Bad Bunny Analizar el fenómeno cultural de Bad Bunny, quien en 2022 se volvió el artista más nominado, premiado y escuchado en el mainstream de música anglosajona sin cantar en inglés.

Tras darse a conocer esta información, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y alguno aseguraron que se trataba de una broma.

