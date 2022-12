México.-En redes sociales ha comenzado a viralizarse la historia de Asereth Aguirre, quien ha expuesto el engaño de su ex marido Axel Vázquez con su propia secretaria, Luna García, esto después de dos años de matrimonio.

En su cuenta de Facebook la joven de 23 años expuso la triste situación en la que muestra capturas de pantalla de los mensajes que su ex pareja se enviaba con su secretaria, la cual hasta este momento ha sido nombrada como #LadyTacos, detalló en su cuenta lo siguiente:

Hoy quiero cerrar esta etapa en mi vida donde gracias a dios pude darme cuenta a tiempo del tipo de persona con la que estaba, quiero hacer público y poner fin a mi matrimonio así como legalmente ya estoy procediendo.

Además detalla que vivían en casa de la joven donde Axel no pagaba renta, manejaba su carro y no aportaba nada para las deudas.

Viví 1 año y 10 meses con Axel Vázquez mi ex pareja viviendo engañada, donde él vivía en mi casa ( no pagaba renta ) tenía mi carro recién salido de agencia donde igual yo lo pagaba.. siempre fui buena esposa apoye en las buenas y en las peores cuando no tuvo trabajo me tocaba a mí pagar y solventar todas las cuentas y la comida, siempre fui una persona independiente económicamente.

Además en el mismo mensaje expone a #LadyTacos a quien según relata, su esposo conoció 3 semanas antes.

Por otro lado esta persona (LUNA GARCIA ), quien es su actual secretaria y el cual conoció hace apenas 3 semanas, 3 semanas les bastó , tiempo suficiente para que ELLOS pudieran destruir nuestro matrimonio

En un siguiente mensaje, Asereth menciona que ya ha recibido amenazas de muerte, incluso adjunta más capturas de pantalla en las que se observa cómo #LadyTacos con cierto descaró responde ante la situación expuesta.

«Quería ser famosa, pero no así». Se lee en uno de los mensajes.

Posteriormente, en TikTok comenzó a circular dos videos en los que Asereth explica a detalle toda la situación.

