Redes.-Se dice que el amor por una mascota es incondicional y no se puede medir, ya que regularmente pasan a ser parta de la familia. Muchas personas no escatiman en demostrar su devoción por ellas y, en caso de ser captadas en video, rápidamente se vuelven virales en redes sociales.

Un hombre se volvió tendencia luego de demostrar que ni todo el dinero del mundo sería capaz de comprar a su perrito, ya que es parte de su vida y no está dispuesto a desprenderse de él.

La cuenta de Tik Tok, Historias sin final (@ernestosalazar038), ha ganado miles de seguidores luego de que se topara con un señor, quien se dedica a recolectar basura, pero lo hace acompañado de su perrita, Muñeca Brava.

Es entonces que el influencer le pone sobre la mesa dinero para que se la venda, donde sorprendió con su respuesta, ya que por más que fueron aumentando la cantidad, en ningún momento dudó por desprenderse de ella.

“Mire, yo le doy 10 dólares por ese perrito, ¿qué le parece?”, pero el señor rechazó la oferta; “mi última oferta: le doy 100 dólares (aproximadamente mil 800 pesos) por ese perrito”, pero pese a la tentadora cantidad, no quiso venderla.

El clip protagonizado por el señor de 73 años suma hasta el momento más de 100 mil reproducciones, y mucho del impacto se debe a los argumentos que dio para rechazar tanto dinero.

“Ni así me dé 200, no lo vendo. (No la vendo) porque me ama. Cuando llegó era puro piojos de gallina, fui y le compré un jabón, y la bañé. Ella sigue gorda. ¿No la cambiaría por nada del mundo? Es que el dinero no me acompaña, el dinero se va. La plata no me cuida, la plata no me sigue, no me pide quesito”.

