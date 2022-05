Doctor le cobra 800 pesos por llorar durante su cita médica

EU.-Una mujer dio a conocer que un doctor le cobró a su hermana 800 pesos por llorar durante su cita médica.

Fue a través de un hilo de Twitter que la usuaria: @OffbeatLook denunció el cargo extra que un médico le hizo a su hermana por recibir asistencia por llorar en el hospital.

“Mi hermana pequeña ha estado luchando mucho últimamente con un problema de salud y finalmente pudo ver a un médico. Le cobraron $40 por llorar.”

Fue el mensaje que compartió la internauta, quien acompañó su publicación con una foto de la factura donde viene señalado el pago que debe realizar por derramar lágrimas frente al doctor.

My little sister has been really struggling with a health condition lately and finally got to see a doctor. They charged her $40 for crying. pic.twitter.com/fbvOWDzBQM

— Camille Johnson (@OffbeatLook) May 17, 2022