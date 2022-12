Redes.-La vida de Bewar Abdullah, del Reino Unido, no ha sido lo mismo desde que se dio cuenta de su gran parecido con el astro portugués Cristiano Ronaldo, por lo que ha sabido sacarle gran provecho, pues es uno de los más solicitados para fiestas infantiles y también es todo un éxito entre las personas del sexo opuesto, por lo que su historiano tardó nada para hacerse viralen TikTok.

Cristiano Ronaldo del Kurdistán

“Muchas personas se me acercan y me piden fotografías y videos. Gritan ‘Ronaldo’ cuando me ven. Mi vida cambió. Mucha gente me ama aquí. Siento que pertenezco al centro de atención”, dice el hombre que llegó en 2019 a Gran Bretaña proveniente desde el Kurdistán.

Y no solo eso, pues cuando juega Portugal y se encuentra en un lugar público la atmósfera cambia en torno a él: “esperan a que Ronaldo marque, así que puedo hacer el ‘Siu’ de celebración. Los fanáticos piensan que somos como una manzana cortada por la mitad, porque nos parecemos mucho”.

El sujeto de 28 años asegura que las mujeres le ruegan para tener citas con él: “atraigo a muchas mujeres”, por lo que aprovechó su parecido para abrir su propio canal de TikTok donde, hasta el momento, acumula más de 1.4 millones de seguidores.

¿Cristiano Ronaldo o Christian Ronald?

En uno de sus videos más vistos lo vemos portando una máscara facial de Cristiano Ronaldo para luego apartarla y revelar el parecido de ambos. De inmediato, la reacción de los internautas no se hizo esperar: “me acabo de dar cuenta de que no tienen aretes como Ronaldo”, “Ronaldo de Ohio”, “Ronaldo de Dollar Store”, “este no es Cristiano Ronaldo, es Christian Ronald”.

Ante esto, el kurdo aseguró que, hoy por hoy, su sueño es conocer en persona a CR7, quien en la actualidad se encuentra disputando el Mundial Qatar 2022 vistiendo los colores de la selección de Portugal, donde el cuadro luso ha avanzado hacia los cuartos de final una vez que vencieran por 6-1 a Suiza, partido en el que ‘el bicho’ entró en el segundo tiempo, no pudiendo marcar gol alguno.

