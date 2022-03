Washington. – Se acerca el estreno de la película The Batman, y con ello aumenta la expectación de miles de fans al Hombre Murciélago que bajo ninguna circunstancia piensan faltar al cine.

Tal es el caso de un hombre que estaría dispuesto a todo por evitar recibir spoilers de la cinta, tanto así que le daría prioridad ir al cine a ver la obra dirigida por Mat Reeves en lugar de acudir al nacimiento de su hijo, que podría darse el mismo 4 de marzo.

Lo anterior fue posible verlo a través de Reddit, sitio en donde una mujer relató la odisea que está viviendo a días de dar a luz, pues reveló que su marido se negará a acompañarla en caso de que el parto se dé la fecha antes mencionada.

“Mi esposo y yo estamos esperando un bebé. Como sabrán, hay una nueva película de Batman que se estrenará a principios de marzo. Mi esposo es un gran admirador de este tipo de cosas y quiere verlo el día de su estreno”, comienza diciendo la usuaria.

“El problema es que la fecha de nacimiento estimada es exactamente ese día (4 de marzo). Sé que solo una fracción de los bebés nacen en el día exacto del parto, pero siempre he sido muy regular en mis períodos y tengo la sensación de que puedo ser uno de esos casos”, confesó la mujer.

No conforme con priorizar la película sobre cargar a su bebé durante el día de su nacimiento, el hombre además estaría tachando a su esposa de ser “irracional”, pues así lo dijo ella.

“Dice que es importante ver la película el primer día por los spoilers (…) Dice que estoy siendo irracional y emocional por estar embarazada. Estoy molesto porque me siento menospreciado por él”, finalizó.

Tras leer el escrito, muchas personas con cuenta en Reddit expresaron su opinión el respecto y hubo una gran cantidad de ellas que tundieron al hombre y lo calificaron de ser una persona infantil.

“Oh, claro, un hombre adulto no puede esperar un par de días para ver una película de historietas porque spoilers…”; “Estás a punto de reventar y él quiere ir a ver una película?!? Espero que no sea así como suele ser o prepárate para criar a ese bebé sola porque tu esposo no parece interesado en ser padre”, y “Si mi pareja me dijera eso con una cara seria, me estaría preparando para la vida de madre soltera. Eso es francamente delirante”, fueron algunos de los comentarios que aparecen como respuesta a la publicación.

Vengeance equals justice for both the Bat and the Cat. Watch the new trailer for The Batman now. Only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/2WOHg74jbP

— The Batman (@TheBatman) December 27, 2021