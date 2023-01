EU.-¡Justicia! Despiden a trabajadora que le aventó agua a mujer sin hogar. VIDEO

1/1 ¡Justicia! Despiden a trabajadora que le aventó agua a mujer sin hogar. VIDEOFoto: captura de pantalla

Se ha hecho popular en las redes sociales el caso de una trabajadora que, tras echarle agua a una mujer sin hogar, se viralizó y fue despedida

Si de algo han servido las redes sociales es para exponer los abusos que cometen algunas personas contra otras o contra animales, es por ello que se ha hecho popular en internet el caso de una trabajadora que, tras echarle agua a una mujer sin hogar, se viralizó y fue despedida.

Pese a las diversas desventajas que tienen las plataformas virtuales y, en general, el abuso de internet, hay ocasiones en el que las nuevas tecnologías suelen ser provechosas, como lo demuestra la siguiente historia de una mujer que fue cesada de su empleo luego de que cometiera un abuso contra una señora que vive en la calle.

Fue mediante diferentes redes sociales donde fue posteado el video en el que se ve cómo una mujer le arroja una cubeta llena de agua a una señora sin hogar que se encontraba sentada en el edificio donde ella trabajaba en esos momentos, a la par que le dice que se vaya.

Como era de esperarse, luego de que el clip se viralizara entre los cibernautas, quienes condenaron enérgicamente la acción llevada a cabo por la mujer, señalando que no porque la señora viviera en la calle debía ser tratada de esa forma.

Ante ello, después de que se conociera el caso y las imágenes dieran la vuelta al mundo, los dueños de la tienda decidieron despedir a la mujer que le aventó agua a la persona sin hogar.

Hasta el momento solo se sabe del cese de la mujer que aparece efectuando el abuso, pero se desconoce si el hombre que grabó el acto también fue despedido o amonestado por el establecimiento, ello al ser claramente participe.

Trabajadora le avienta agua a mujer sin hogar

Fue mediante la red social Twitter donde se posteó el video en el que se puede observar el momento en el que una señora le avienta agua a una mujer en situación de calle que se encontraba sentada en uno de los espacios exteriores del establecimiento.

En la grabación se puede escuchar al hombre que graba la acción alentar a la trabajadora para que le eche el agua encima a la señora de la calle. Después de la acción, se puede escuchar a los dos quejándose.

Louisiana convenience store worker fired after hurling bucket of water over homeless woman sitting outside during 26 degree weather. pic.twitter.com/wKC147yJrP

— Mike Sington (@MikeSington) December 28, 2022