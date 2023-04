México.-El productor y esposo de Maite Perroni reacciona ante los recientes rumores de un supuesto divorcio que circulaban recientemente en redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Andrés Tovar publicó una serie de mensajes en los que comunicaba que los rumores eran completamente falsos, indicando que Maite Perroni y él se encuentran en el mejor momento de sus vidas: esperando a su bebé.

“Estimados amig@s,colegas y fans de Maite: Estamos en el momento más feliz de nuestras vidas, esperando a nuestra bebé con mucho amor y profundo agradecimiento a Dios”, comienza el hilo de tweets negando algún indicio de ruptura.

“Algunos portales han compartido información falsa y dolosa de manera irresponsable, irrespetuosa e ignorante.

Además, también señaló que se encuentra trabajando en colaboración de la policía cibernética para identificar quiénes fueron los que empezaron a difundir esta falsa noticia.

“No hagan caso; hay a quienes la felicidad les molesta. Ya estamos trabajando de la mano con la policía cibernética y tenemos identificadas a las personas detrás de estas cuentas, vamos a ejercer acciones legales contra quienes resulten responsables…”

Andrés Tovar se expresó su molestia y aclaró a su público que se tomarán cartas en el asunto.

“Y contra los medios que en la búsqueda de likes y views solo desinforman. Me parece increíble que medios que se dicen “serios” retomen esta información y la repliquen para engañar al público. Gente: Háganse un favor a ustedes y a nosotros: ¡No se crean todo lo que dicen! Abrazo”, finalizó la serie de tweets.

De esta forma, Tovar alienta al público a no dejarse llevar por las fake news o titulares engañosos, pues en palabras del propio es mejor no creer todo lo que dicen.

Fue en septiembre del año pasado cuando el productor y la cantante y actriz anunciaban su compromiso a través de redes sociales, para luego finalmente casarse el 8 de octubre del 2022.

Hace poco más de un mes, el productor y la actriz celebraron el baby shower del que revelaron fotografías por medio de sus cuentas de Instagram.

Fue en marzo de este año cuando la pareja celebró el baby shower de la bebé que esperan juntos.

