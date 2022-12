Redes.- Hace un par de días se volvió viral en TikTok el video de un hombre disfrazado de Grinch gritándole a un niño en plena plaza pública. En el clip se puede ver al menor acercándose del famoso personaje enemigo de la navidad para pedirle una fotografía pero él se la niega de una manera que para muchos fue grosera. “Ay, déjame de estar molestando. Desde hace rato me estás chin** y ching** y ching**. ¡Pinc**s escuincles castrosos”, le grita el hombre al menor que se acercó a él. La situación despertó un debate en redes sociales, pues algunos internautas tacharon de grosero y maleducado al hombre, mientras que otros salieron en su defensa y pidieron a los papás del niño tener más cuidado con el.

Luego de varios días de haberse vuelto viral, el hombre vestido de Grinch reapareció en redes sociales y contó su versión de lo sucedido en donde explica que todo el día estaba siendo molestado por los niños, quienes asegura son hijos de los comerciantes de la plaza en la que da su show. “Hace 15 días estaba yo también trabajando y desde temprano me estaban molestando. Me decían de cosas, groserías. Estaba yo aquí en el árbol y la gente se tomaba fotos, pasaban por atrás y me pateaban, me pegaban, me jalaban el vestuario”, reveló exponiendo que no le dejaban hacer su trabajo con normalidad. Agregó que habló con los papás de los niños que lo estaban molestando para que pudieran controlarlos y lo dejaran hacer su trabajo, aunque uno de ellos tomó conciencia de la situación, otro se molestó por el reclamo del hombre. “Hablé con los papás de los niños. Uno sí me pidió disculpas y hasta jaló a su niño pero otro se encabrono, me dijo que entonces para qué me disfrazo. Yo me caracterizo para trabajar y ganarme una moneda, no para estar aguanto a tu pinc** monstruo”, añadió el hombre disfrazado de Grinch.

ADVERTISEMENT

Al saber la historia completa de porque el hombre reaccionó de esa manera, miles de internautas le pidieron perdón, ya que aseguran que lo habían juzgado mal tras gritarle al niño. Hubo quienes mencionaron que pensaron que su grito era únicamente parte del show, pues es una actitud que suele tomar el Grinch.

Con información de Milenio