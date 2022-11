Redes Sociales.-Jacquelin Kiya Santillán es una mamá que presuntamente habría utilizado dinero recolectado en un jardín de niños para pagar la grabación de su video musical de cumbia.

De acuerdo con medios locales de Argentina, la mujer fue señalada por al menos 26 madres de familia de robarles.

Y es que, al parecer, Kiya Santillán se comprometió primero a usar el dinero para pagar los regalos por el Día del Maestro y luego para comprar las playeras de graduación de niñas y niños del jardín de niños estatal del barrio de Recoleta.

No obstante, una vez que tuvo en su poder los 100 mil pesos argentinos (cerca de 12 mil 700 pesos mexicanos), se esfumó.

Fanny es una madre estafada que compartió al canal de televisión de Argentina, “El Trece”, cómo fue el engaño por parte de Kiya Santillán al resto de madres.

“Todo empezó a comienzos de septiembre. Empezamos a hablar sobre las remeras y ella de una se ofreció, e insistió e insistió que quería junta la plata. Después empezamos a hablar del regalo y dice: ‘yo también lo junto, a mí me encanta hacer eso’”, recordó.

Explicó que luego de recibir los 100 mil pesos argentinos, a las tres semanas se desapareció: la primera semana afirmó que su hija estaba enferma; a la segunda, que ella era la enferma; y a la tercera ya no respondió ningún mensaje de Whatsapp, el cual no ha abandonado.

Agregó que Kiya Santillán, quien es cantante y busca entrar a un reality show en Argentina, había afirmado que sufrió un aborto y estaba mal, pero tras ser investigada, en realidad estaba haciendo shows en varias partes.

En tanto, Lorena aclaró que si no bien se desconoce si el dinero que la artista obtuvo lo usó para su videoclip musical, consideró que es sospechoso que se desapareciera y al poco tiempo, luego de pretextos de supuestos problemas de salud, saliera el video de cumbia.

Eso no lo sabemos, pero qué casualidad que ella alegó que estaba enferma, que había tenido un problema de salud muy grave, se lo dijo a una mamá, a la única con la que habló de la sala y todo para que nos dé pena, y resultó que estaba haciendo este videoclip. Si lo hizo o no con nuestra plata, no sé.

“Lo más indignante es que la está intentando o lo está haciendo, ahora ocuparse de los disfraces de los chicos de primaria, está recaudando plata de nuevo”, alertó.

Y es que Kiya Santillán, según dijeron las madres afectadas, tiene una hija y un hijo, mismos que dejaron de asistir al colegio tras la recaudación de dinero.

Cabe mencionar que la cantante ya cuenta con una denuncia interpuesta por las madres afectadas.

