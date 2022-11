Redes Sociales.-Una influencer conocida como Polska Babinks utilizó su cuenta de TikTok para evidenciar al dueño de un restaurante ubicado en París, Francia, que le prohibió el acceso a ella y a una amiga porque llevaban una blusa con escote y les dijo que era inapropiado para el lugar.

«A mi amiga Tootatis y a mí se nos impidió ingresar a este restaurante debido a nuestro escote», señaló Polska junto a un video.

ADVERTISEMENT

Según explicó la joven, el dueño del restaurante las detuvo en la puerta y les impidió la entrada al local porque consideró que estaban vestidas de forma inapropiada, posteriormente la influencer intentó volver a ingresar, pero esa vez grabó la reacción del hombre para exponerlo en redes sociales.

En el video que compartió la influencer, se aprecia que Polska Babinks iba vestida con un conjunto de una minifalda y un crop top con escote en color rosa, mientras que su amiga llevaba una blusa y unos leggins en color negro con cintas rojas.

Luego de ser rechazada, la joven le preguntó al dueño del restaurante qué tenían de malo sus escotes, lo acusó de discriminación y le pidió que le mostrara alguna ley donde se indicara que las personas no tienen derecho de vestirse como ellas.

En respuesta, el dueño del establecimiento les dijo que pedían un mínimo de ropa para entrar al local y no le parecía que su ropa fuera apropiada para usar en la mañana porque podía incomodar a los clientes que iban a desayunar, sin embargo, señaló que si fueran vestidas así en la tarde no les diría nada.

Tras la discusión, el dueño del local se fue para atender a otra clienta que llegó, pero la influencer se encargó de poner al tanto a la mujer de lo que les acababan de hacer en el restaurante.

«Cuidado señora porque aquí no se nos permite estar con poca ropa. Aparentemente no se nos permite comer. No estamos lo suficientemente vestidas y recibimos comentarios muy sexistas», aseguró la joven.

Discriminan a influencer en París, no la dejan entrar a restaurante por su forma de vestir… pic.twitter.com/QM3Y8bG5XI — Lo + viral (@VideosVirales69) November 4, 2022

Fuente Agencia