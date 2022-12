Al ver que sólo unas pocas personas habían llegado, una de sus familiares identificada como Gaby Royal hizo un llamado a la comunidad de Facebook para que fueran a la fiesta a pasar un momento agradable y celebrar el cumpleaños de la joven, hecho que pronto se hizo viral en redes sociales.

“Quien jala a unos XV años dejaron sólita a la quinceañera. No vinieron sus invitados, le cancelaron. Sólo hay 2 mesas ocupadas y no están llenas. Si quieren venir. Ella es: Lisa una quinceañera que como todas señorita estaba tan ilusionada con su fiesta pero lamentablemente las personas que invitó no pudieron asistir, no sabemos las razones, este es un día muy especial para ella esperemos .