México.-¿Alguna vez has organizado una fiesta y no ha llegado nadie? Pues esto le pasó a una joven que celebraba sus XV años en Veracruz y que fue plantada por prácticamente todos sus invitados. No obstante, el amargo momento duró sólo un par de horas, pues luego de que se hiciera viral su situación, decenas de personas terminaron haciendo de su fiesta algo que no olvidará nunca.

Fue en Facebook en donde se hizo viral el caso de Lisa Nayeli, una joven que decidió festejar sus quince años como dicta la tradición, con vals, chambelanes y un salón de fiestas, a lado de su familia y seres queridos.