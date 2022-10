“Él estaba tomando Bacacho en un vaso de vidrio, entonces me dice, oye ya me harte de no verte estando de que tomando nada, toma de mi vaso, y yo de que, no gracias, ya me van a trae mi bebida, no te preocupes que lindo, gracias”.

Pero la joven destaca que el hombre seguía insistiéndole en cambiarle el vaso de plástico por uno de vidrio.

“Y él de que no no no ten, toma toma toma toma, y yo no gracias, no gracias, no gracias, obviamente de que yo tratando de ser pues amable en decirle no gracias que lindo, pero no quiero, más que nada porque no lo conocía y no sabía qué es lo que tenía la bebida”.

Agregó que el hombre se empezó a poner un poco enojado, porque la joven no quería tormarle a su vaso.

“Y me dice ay güey, no ma***, ni que te quisiera drogar, soy gay a mi me gustan los vatos”.

La joven menciona que le contestó al hombre que nada que ver que ni lo había pensado, pero claramente si lo había hecho.

“Claro que lo pensé, pero pues no, aparte de que hay ósea hay un chorro de enfermedades, y cómo voy a tomarle a un vaso de alguien que no conozco”.

“Mm primer red flag eso que me dijo, después me ¿hice mensa e ignore esa red flag, y empezamos de que normal, bailando y cantando etc, en lo que llegaban nuestros amigos, llegaron nuestros amigos, con mi vaso y él de nuevo se me acerca y me dijo a mi préstame tu popote por favor, ósea el de mi vaso, y yo ay ya no quiero pero ten, se lo preste”.

Añade que el chico la enseña hacer revesaso con el popote, y ella le comenta que se lo regresa y estaba de insistente a querer introducir el popote a su vaso.

En un segundo video, Andrea menciona que agarro el popote con las dos manos y lo tiro disimuladamente y se cambió de lugar, enfrente de él para ya no estar cerca del hombre ya que no quería hablar con él.

“Entonces, haz de cuenta que el le empieza a sacar platica a mi amiga, él me habla de que hey ven, pero mi vaso dela bebida era de plástico, y el se estaba tomando en un vaso de vidrio, y me die ay no te ves d que supermal de que tomado en ese vaso de plástico, déjame te doy un vaso de vidrio”.

Posterior, el hombre agarra un vaso de vidrio de su cubeta, donde había hielo y agua sucia y la botella de babaco, y va con la joven y le insiste que se sirva su bebida específicamente en ese vaso.

“Muy insistente, y yo de nuevo, muchas gracias que lindo, pero la verdad estoy a gusto así, ósea no te preocupes estoy muy bien, Para esto él nos había cotado que era de la Ciudad de México y que había legado a Monterrey hace tres días”.

El hombre se molesta y agrede verbalmente a Andrea toda la noche debido a que la joven no quería su vaso ni tomarle a su bebida.

“Entonces él se molesta mucho porque yo le dije que no quería su vaso, que muchas gracias y me dice ay pin*** vieja eres una mamo** de mier**”.

“Simplemente no quiero, me estaba presionando demasiado y la verdad es que yo en un momento si pensé en decirle de que, no bueno, va okey déjame le tomo, de que gracias y usar las cosas que él me deba, pues para que ya se callara, pero luego dije, güey, no tengo porque hacer algo solamente por presión o porque este niño quiera a fuerzas que o lo haga, ósea que tal que me pueda pasar algo”.

En los dos videos que publicó la joven Andrea, muchas usuarias comentaron que a ellas también les ha pasado una situación similar en algún antro de Monterrey,

