“Deja de robarle sus momentos a las mujeres. No te pertenecen. No son tuyos para tenerlos. Ese es su momento, se ha graduado. No sabemos en qué condiciones fue a la universidad, no sabemos lo difícil que fue para ella, pero lo hizo sola”, mencionó.

“Ese es su momento, le has quitado algo que nunca podrá recuperar”, continuó. “¿Por qué los hombres miran situaciones en las que las mujeres han logrado algo por sí mismas? En las que están a punto de recibir elogios y admiración de sus amigos, de su comunidad, de sus familiares, elogios y admiración que no tiene nada que ver con esos hombres, eso no es de ellos”.

Ford le pidió a la mujer en cuestión que no se casara con ese hombre ya que prefirió hacer que ese día tan especial para ella, se tratará de él y de cómo le había pedido matrimonio.

“Y piensan, ‘¿sabes qué? Voy a hacer este momento sobre mí. Voy a hacer que ella recuerde, siempre, que el día que se graduó fue el día que le propuse matrimonio. Eso fue lo más importante que le pasó ese día’”, concluyó. “Y todos los que vinieron a apoyarla la felicitarán por eso… no te cases con este hombre”.

Luego de que este video alzara las diferentes opiniones de los internautas, fue la propia Universidad que reconoció su error al publicar el momento y reconoció que sus ceremonias de graduación son para los estudiantes solamente.