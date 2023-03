India.-Un rinoceronte de la reserva nacional Jaldapara en Bengala Occidental, en India, atacó a un grupo de turistas que hacía un recorrido de safari para conocer diversas especies en su hábitat natural; el saldo es de, por lo menos, ocho personas heridas.

De acuerdo con autoridades del Parque Nacional Jaldapara, a consecuencia del ataque del rinoceronte, seis de las personas heridas eran turistas indios y sufrieron múltiples heridas luego de que el auto en el que iban volcó. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención.

¿Qué molestó al rinoceronte que atacó a los turistas en India?

El incidente ocurrió cuando los turistas estaban tomando fotos y videos muy de cerca a un rinoceronte que tenía una cría, lo que probablemente hizo enfurecer al enorme mamífero.

El guía de turistas dijo que el rinoceronte embistió el vehículo; el conductor, al ver la presencia del animal acercándose, se echó de reversa, pero perdió el control.

El video del incidente, que fue tomado desde un segundo vehículo, se volvió viral en las redes sociales. Internautas destacaron que los turistas tuvieron mucha suerte de que el rinoceronte no los atacara directamente cuando el auto volcó hacia una pequeña ladera.

“La naturaleza resuelve todas las cosas en consecuencia. Lo que damos a la naturaleza lo recibimos de la misma manera”, “Mal mal conductor. Ni siquiera se puede revertir correctamente”, “¡Prohibir los teléfonos celulares en los safaris, los turistas y los conductores se acercan a los animales para que puedan obtener una foto o un video en sus teléfonos celulares!”, “¿Quién controla los safaris?”, “Conductor no calificado…”, fueron algunos comentarios.

I think it’s about time guidelines for safety and rescue in adventure sports are implemented in wildlife safaris across the country. Safaris are becoming more of adventure sports now!

Jaldapara today! pic.twitter.com/ISrfeyzqXt

— Akash Deep Badhawan, IFS (@aakashbadhawan) February 25, 2023