Estados Unidos.- Martha Tucker es una mujer de 94 años que se casó en 1952. El que podría haber sido el mejor día de su vida se ensombreció un tanto al descubrir que no podía entrar en una tienda de vestidos de novia debido a su raza. Nacida en Birmingham (Estados Unidos) y discriminada por su piel, la mujer «ni siquiera pensaba en comprar un vestido de novia porque sabía que no podía entrar al establecimiento», ha recordado Tucker. Cuando su nieta, Angela Strozier, escuchó la historia de su abuela y las burlas que había padecido, decidió reservar cita en la empresa David’s Bridal para que la anciana se probase un vestido. Según una entrevista referida por Newsweek, varios familiares acudieron al establecimiento para sorprender a Tucker.

La joven describió a su abuela como «una persona generosa» que luchó por defender su derecho al voto. En 1963, Tucker se convirtió en una trabajadora electoral, un deber que mantuvo con orgullo hasta después de las elecciones de 2020, que decidió que sería el año de su jubilación.

I ❤️ THIS STORY! When Martha Mae Tucker got married in 1952, Black women weren't allowed in Alabama bridal shops. Now 69 years after her wedding, her family did the 94-year-old’s makeup and took her to a bridal shop, where she tried on two dresses and looked beautiful in both 👰🏽 pic.twitter.com/NBQtbzE9mx

— IG: TheOneAndOnlyShelleyWade (@shelleywade) July 17, 2021