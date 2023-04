México.-Un video de un hombre que circuló en redes sociales se hizo viral después de que se quejara de que los empleados de ciertos establecimientos cierren antes de tiempo.

“Cosas que nunca voy a entender de esta frágil generación”, dice al comenzar el video. Posteriormente, menciona que no entiende por qué los empleados de algunos establecimientos cierran antes de la hora estipulada, que “no les importe el patrón” ni “de dónde sacan para comer ellos mismos”.

Contó de un caso en el que llegó a una cafetería a las 8:47 de la noche, en la que el horario de atención es hasta las 9 de la noche. “En cuanto nos estacionamos enfrente del café la empleada nos hizo la señal de que ya estaba cerrado. Trece minutos antes del cierre. En Google y en su horario dice que cierran a las 9″, añadió.

Continuó: “Dirán ustedes ‘Pobres empleados. Ellos también tienen derecho a descansar. ¿Por qué llegan los clientes a última hora y esperan ser atendidos?’. Porque ese es el horario de atención al cliente“.

COSAS QUE NUNCA VOY A ENTENDER DE ESTA GENERACIÓN… Que los empleados cierren MINUTIS antes del horario los negocios, "para irse a tiempo". pic.twitter.com/C7TnGdxhqC — JOUSIN PALAFOX (@JousinPalafox) April 10, 2023

El hombre siguió dando motivos por los cuáles no deberían cerrar antes los establecimientos, y compartió que su familia atendió tiendas durante 15 años y cerraban siempre a las 10 de la noche. “Si llegaba un cliente a las 10 se le atendía y muchas veces nos íbamos más tarde”.

Usuarios de redes sociales no dudaron en hacer comentarios sobre su postura: “La generación de concreto llorando porque no tuvo su café”, “Nunca voy a entender por qué los generación de concreto son tan chillones”, “Cosas que nunca voy a entender de la generación anterior: que los comensales lleguen minutos antes. No pagan horas extras”.

