Redes.- Uno de los momentos más importantes en la vida de los estudiantes es llegar a obtener una carrera universitaria y graduarse, algo que implica un gran festejo, satisfacción, en ocasiones un viaje y lo que no puede faltar, la foto de graduación, que inmortaliza los rostros de los nuevos profesionistas. Aunque podría parecer que todas las fotos son lo mismo, no es así, ya que cada una es una experiencia diferente a la anterior, no solo para los jóvenes que están logrando una meta en sus vidas, sino también para los fotógrafos que deben encargarse de que cada detalle esté en su lugar.

Hace un par de días en la plataforma de TikTok se hizo viral un video publicado por un fotógrafo llamado Antonio Rivera que tomó una foto generacional, aunque sus ojos no captaron una peculiaridad en la imagen hasta que estaba en el proceso de editarla. Antonio retrató ese día no solo a alumnos, sino también a un cuy o cuyo como son conocidos. Con el audio de “pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea… ¡¿qué es eso?!” el fotógrafo mostró que una joven incluyó al tierno animalito en la foto de graduación e incluso lo vistió con toga y birrete, de manera que fácilmente se camuflajeó entre los demás graduados. El creador del divertido video agregó que este momento ocurrió en Santiago de Querétaro, México. El TikTok ya cuenta ya cuenta con más de un millón de me gusta y 3408 comentarios hasta el momento donde la gente ha dejado saber la ternura y felicidad que les dio ver al animalito dentro de la foto, como una usuaria registrada como Fatima Sanchez1005 que escribió: “Yo creo que las mascotas que te acompañan en tus años de estudio también merecen graduación”, agregando emojis de corazón y estrellas.

El humor respecto a la grabación no se hizo esperar pues las personas nombraron a cuyo como “licenciado cuy” e incluso muchos bromearon diciendo que mejor el animalito había conseguido lo que ellos aún no y dijeron sentirse orgullosos de su logro.

Con información de Milenio