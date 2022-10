¿Cuántos dulces comer?

Rodrigo Vázquez Fría sugirió que sólo se entreguen pocos dulces a los niños durante uno o dos días, y evitar que las golosinas se consuman durante todo un mes.

“Algunos dulces contienen una gran cantidad de ácidos grasos proinflamatorios, son aceites vegetales terriblemente inflamatorios que no los debería comer nadie; un exceso de golosinas puede provocar en los menores inflamación gástrica y hasta un poco de diarrea. Lo que se puede hacer es darle pocos dulces a las niñas y los niños uno o dos días y luego desaparecerlos para que no pasen todo un mes consumiendo golosinas; además es necesario vigilar si presentan algún malestar, para dar una atención adecuada en caso de ser necesario. Bajo prescripción médica, los probióticos pueden coadyuvar en un efecto benéfico para el cuerpo, siempre y cuando sean necesarios”.

El especialista considera que «se debería regresar a la antigua calaverita», la cual consistía en regalar fruta a comida y no sólo dulces; de esta forma se mantendía el equilibrio calórico, ya que el consumo continuo de azúcares y grasas pueden terminar en obesidad y diabetes infantil.