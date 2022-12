Redes.- Una de las estafas más comunes hoy en día es sin duda la de las personas que se dedican a vender “pintura falsa” en las calles a un precio muy accesible. Este tipo de estafa se ha registrado en diversas entidades del país y aunque existen diversas advertencias, todavía hay quien cae en esta mala pasada, prueba de ello es el caso de un usuario de TikTok quien logró grabar el momento exacto en el que una persona cae en la trampa y compra dicha pintura.

Fue el usuario identificado como Harold @harolderik quien advirtió a los usuarios de TikTok que no caigan en este tipo de estafas. El joven contó que unas personas arriba de una camioneta salen a las calles a tratar de vender su “pintura falsa”.

Una vez que encuentra a la víctima, le hacen creer que “trabajan en una construcción y que les quedó mucha pintura e impermeabilizante”, por lo que están vendiendo los botes sobrantes en tan solo 500 pesos. Lamentablemente, una vez que los compradores llegan a sus hogares con la esperanza de pintar sus casas, se percatan de que el líquido en los botes no es pintura, sino cal con agua y colorante.

De acuerdo con el usuario de TikTok, los estafadores primero le ofrecen una pintura real a su víctima para que ésta agarre confianza. No obstante, los demás botes que compre serían los preparados con la fórmula para hacer la “pintura falsa”.

En el video se puede ver a un hombre comprando los productos, por lo que el tiktoker asegura que éste “cayó en la trampa”. Una vez que sube los botes de pintura a su cajuela, los supuestos trabajadores salen huyendo en su camioneta para que la víctima no pueda reclamarles, además de que continúan buscando nuevas presas.

Como era de esperarse, el video del joven pronto se hizo viral en TikTok pues cientos de personas comentaron que también han sido víctimas de este tipo de estafas, sin embargo, también hubo quienes aseguraron haber tenido la suerte de que les tocara pintura real y no una rebajada.

“Yo compré por 500 dos botes y si eran falsas igual que mi billete ahora tengo cubetas gratis”, “A mí me pasó les di como mil 500, ya instalado el impermeabilizante y en una semana llovió y llovía pintura roja en mi casa”, “Yo compré en una de esas y si me salió pintura. No de la mejor calidad pero si me sirvió”, contaron los internautas.

Estafa pintura falsa pic.twitter.com/N62TfojFKT — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 27, 2022

Con información de Quinto Poder