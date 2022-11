“Si no puedes costear una boda y pagar por tus invitados, entonces tampoco invites a tanta gente o solo ten tu boda con tus familiares”; “Te juro que algunas personas se casan pensando que están haciendo una recaudación de fondos”; “el querer dinero en vez de regalos está bien porque algunas personas no necesitan tantas cosas, pero si pago por mi propia comida entonces no hay regalo para ti”; “declinaría a ir sin dudas”, escribieron algunas personas.

Con información de Quinto Poder