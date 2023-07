México.-Una mujer fue duramente criticada en redes sociales luego de compartir un video en su cuenta de TikTok donde aparece luciendo un ajustado vestido en el bautizo de su hijo.

A través de dicha red social, los internautas se hicieron presentes, donde, mientras algunos la atacaron por su outfit, otros tantos se desvivieron en halagos hacia ella.

“Qué bonito te luce el vestido, cuerpazo que tienes”, “belleza de mujer, cada quien se viste como quiere, si a muchas de ustedes no les gusta ir así a un bautizo o boda ya es problema de ustedes”, “el vestido está de 10! soy mamá, me visto así y me vale un bledo lo que digan los demás, preciosa mamá y felicidades”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post de la mujer.

Hasta el momento, el video supera los 4 millones de reproducciones en TikTok, cuenta con más de 6 mil mensajes por parte de los usuarios y acumula más de 200 mil “me gusta”.

