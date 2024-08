En la actualidad, Yordi Rosado es uno de los conductores y rostros más reconocidos de la industria del entretenimiento en México. Su programa de entrevistas transmitidas los domingos le ha dado una gran y sólida base de seguidores. Además, cuenta con podcast y algunos programas de radio.

Sin embargo, Yordi ya era muy conocido hace aproximadamente 20 años cuando formaba parte del popular programa Otro Rollo, que conducía Adal Ramones y con quien hizo una gran mancuerna llegando a tener un gran éxito entre la juventud mexicana.

Yordi Rosado y Adal Ramones se reencuentran

Fue en días recientes cuando Yordi Rosado compartió a través de sus redes sociales el reencuentro que tuvo quien fuera su compañero por mucho tiempo.

Adal Ramones estuvo de visita en el foro de Yordi Rosado, lo que dio paso a un emotivo encuentro que puso feliz a muchos seguidores que crecieron viendo a este par en la televisión.

Con una gran sonrisa, ambos recrearon lo que solían hacer en el programa de Televisa, regresando a la infancia a miles de seguidores. Incluso se tomaron el tiempo para hacer su clásico ‘Oh Oh digo yo’.

Pero no todo fue bien recibido ya que en el video compartido por el conductor y locutor se encontraban algunos comentarios en los que se criticaba muy fuerte a Adal Ramones por «quedar atrapado» en su personaje de hace 20 años, mientras que Yordi Rosado había sabido triunfar en solitario y en diferentes proyectos.

«Qué lástima que no pudiera destacar en otra cosa», «Adal Ramones no supera a otro rollo, y Yordi pudo sobresalir y ser un gran conductor», «Adal vive del pasado y Yordi se renovó», «Adal Ramones se quedó trabado en Otro Rollo», «viven del pasado, ya no es gracioso Adal Ramones», «cómo Chabelo, el mismo personaje por 50 años», fueron algunos de los comentarios.

Milenio

Milenio Entretenimiento