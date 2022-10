Estados Unidos.- Michael McGuire, un minero de Kentucky tuvo que decidir el fin de semana si acudía a un partido de basquetbol con su hijo usando su uniforme y con la cara sucia por el carbón o se perdía la mitad del encuentro para ir a bañarse.

Su decisión ha hecho que sea postulado a padre del año y que tenga entradas VIP para los siguientes juegos de su equipo, pues la imagen del hombre con el rostro y los brazos negros por el tizne del carbón se volvieron virales y enternecieron a miles.

Michael McGuire acudió a un juego de práctica de los Wildcats de la Universidad de Kentucky y fue captado en la tribuna a lado de su hijo, que miraba atento la práctica.

La imagen llegó al entrenador John Calipari, quien se conmovió con la escena y recordó su propia historia familiar.

El minero, dijo después tras volverse viral, que para él esos momentos son recuerdos para su familia y este era el primer partido para su hijo menor.

“Estoy muy emocionado de crear todos estos recuerdos con mis hijos y mi esposa”, dijo en entrevista el minero.

Los fanáticos del Big Blue Nation viralizaron la imagen para localizar al hombre, quien recibió una entrada VIP para él y su familia por parte del entrenador.

Thank you everyone for your incredible response to this. No one rallies like the #BBN!

We are looking forward to hosting @mcguire_mollie9, her husband Michael and their family at a game soon!! https://t.co/2OpC5tkjag

— John Calipari (@UKCoachCalipari) October 24, 2022