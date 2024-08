La Venenito se hizo viral por su peculiar forma de vender dulces, ropa y juguetes en una tienda, por lo que pronto captó la atención de los usuarios de las redes sociales. La mexicana se volvió famosa y ganó miles de seguidores en internet; sin embargo, acaba de atravesar por un difícil momento.

Fue a través de su cuenta de TikTok, en donde La Venenito confirmó que fue despedida de su trabajo. Se trata de una tienda de ropa de su localidad, en donde limpiaba y vendía al cliente. La influencer expresó que la despidieron porque su compañera la acusó con su jefa.

«No sé cómo decirles… me acaban de correr de mi trabajo. La señora de la tarde me estaba reportando mucho con mi patrona, que no hacia nada, que era muy huevona y que nada más agarraba el celular. Entonces, me acaban de correr de mi trabajo. Son cosas que pasan, yo creo que es pura pinche perra envidia», expresó en su cuenta de TikTok.

​​La Venenito reveló por qué la corrieron de su trabajo

La Venenito expresó que mandó varias solicitudes de empleo a otros trabajos, por lo que estaba en espera de una llamada para volver a trabajar otra vez. Y es que, hace unas semanas, era muy común ver a la creadora de contenido presumir sus outfits rumbo a la tienda de ropa donde trabajaba, además de realizar videos limpiando y organizando en el establecimiento.

«Trabajo hay muchos, la verdad, voy a enviar mi solicitud a otro trabajo para no estar batallando porque es caro todo esto, la ropa y todo esto. Ojalá que me den el otro trabajo y que no me vuelvan a correr. Voy a tratar de dejar un poco el celular porque si no, me van a estar corre y corre por estar de huevona», declaró.

Por último, La Venenito envió un contundente mensaje a la persona que la acusó con su jefa: «Le mando un beso a esa inventada, que por su culpa me corrieron, y que soporte, la verdad, me vale m*adre. No voy a trabajar por unos tres o cuatro días, hasta que me hablen para otro trabajo. Ni modo, besos y abrazos, me quedé sin trabajo».