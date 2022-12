México.-El puertorriqueño presentará en el país su gira mundial World’s Hottest Tour.

Bad Bunny ya está en México. Benito Martínez se prepara para sus conciertos en Nuevo León y la Ciudad de México; llegó al país con un peculiar atuendo.

En redes sociales, fanáticos compartieron imágenes en las que se va al ‘conejo malo’ con pantalones negros, una mascada en la cara, lentes oscuros, gorra, audófonos y ¡una playera de Selena Quintanilla!

El atuendo el artista más escuchado del mundo conmovió a los fanáticos de Monterrey, quienes le dedicaron mensajes llenos de cariño. La playera tiene impresa la imagen de la intérprete de ‘Como la Flor’ y la frase “A loving memory of Selena”.

Bad Bunny, fan de Selena

Esta no es la primera vez que el puertorriqueño utiliza una playera con la imagen de la reina del tex-mex. En su paso por Estados Unidos, el artista también apareció con una playera que tenía la imagen de Quintanilla.

Bad Bunny se ha declarado fan absoluto de Selena; el año pasado el cantante superó a su ídolo como el único artista en poseer tres álbumes con 20 semanas en el #1 en la historia del Top Latin Album de Billboard.

El cantante también publicó un video en su avión privado rumbo a tierra azteca en el que porta la playera.

bad bunny wearing a selena shirt while on his way to mexico 😩😍😍 pic.twitter.com/dPOmRwKUJ1

— mas pasión que la maracuyá (@____222x) December 3, 2022