Redes.-En usuario de redes sociales un usuario denunció a un elemento de la Policía Municipal de Texcoco, quien aparentemente habría desalojado a una persona con discapacidad visual que se encontraba cantando en las calles de municipio, hecho que causó indignación entre los internautas.

Fue el usuario identificado como Fray Salas, quien publicó el video, asegurando que le da “coraje” que los oficiales desalojen a las personas con discapacidad visual que sólo buscan ganarse una moneda, mientras que no hacen nada para detener a los delincuentes.

“Mi gente da coraje que con la gente discapacitada se ponen así pero con los delincuentes nada”, escribió.

En el video, se observa al oficial pidiendo a la mujer que se retire del lugar, sin embargo, ésta se niega asegurando que sólo busca ganarse el pan de cada día.

Asimismo, la mujer reprocha que el policía no desalojó a otros vendedores ambulantes y sólo busca quitarla a ella porque tiene una discapacidad.

“Estoy aquí porque tengo necesidad, no me voy a quitar de aquí, no me voy a quitar y tampoco le voy a bajar a la bocina, no me voy a ir y no te pongas con los discapacidad, ¿a quién les robo? yo no estoy vendiendo nada, ¿por qué cuando hay vendedores no los quitan? ¿por qué a ellos no los quitan? ¿por qué con los ciegos si te pones?, dice la mujer.

Luego de varios minutos de conflicto, el oficial simplemente comienza a reírse, acto que hizo molestar aún más a la mujer.

“Riete, pero el que ríe al último ríe mejor, así que llégale”, dice la mujer.

El video pronto se hizo viral en redes pues los usuarios lamentaron que el oficial se pusiera muy “bravo” con la mujer.

“Pero cuando se trata de delincuentes llegan tarde”, “Los derechos humanos, qué pasa con estos policías”, “Deberían despedir a este policía”, “Qué clase de policía hay en México, mándale este video al presidente”, dijeron los internautas.

