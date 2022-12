Pero la agresión no terminó ahí ya que incluso habló de ella con la mesa de al lado, haciendo burla sobre su peso. Fue así como las violencias en contra de Gloria continuar durante toda la comida ya que al finalizar su comida y negar el postre porque se encontraba satisfecha, nuevamente el mesero insultó a Gloria diciéndole: “Por favor, has querido comer todo lo que hay en este restaurante desde que entraste. Creo que es mejor que comas un postre para no comerte a tu amiga de camino a casa”.

Ambas mujeres quedaron impresionadas y asqueadas por la actitud violenta del mesero, pero no quisieron llamar la atención por lo que salieron del lugar sin pelear con el hombre. Por si eso no fuera poco, otra amiga quien se enteró de lo sucedido afirmó que Gloria estaba siendo “demasiado sensible” ya que no pensó que fuera cierto lo que habían vivido.