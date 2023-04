Estados Unidos.- ¡Pequeña, pero con un corazón gigante! El mundo está lleno de logros impresionantes y, para muchos, no hay mejor manera que plasmarlo en los Récord Guinness. Tal es el ejemplo de esta chihuahua que fue reconocida por ser el perro más pequeño del mundo.

Esta Chihuahua es más baja que un control de televisión y, además, tiene una longitud parecida a la de un billete de un dólar.

La perrita, de nombre Pearl, es originaria de los Estados Unidos y mide tan solo 9,14 centímetros de altura y 12,7 centímetros de largo.

Pearl has been announced as the world's shortest living dog 🥰️ https://t.co/ZV6dhcYrgp

Al nacer, pesaba menos de 28 gramos, pero en la actualidad ha alcanzado los 550 gramos debido a su dieta de alta calidad, que incluye salmón y pollo.

Nacida en Crystal Creek Animal Hospital en Orlando, Florida, es producto de una familia ganadora, pues el anterior poseedor del récord era de Miracle Milly (hermana de la madre de Pearl) quien falleció en el 2020.

“Tenemos la suerte de tenerla y tener esta oportunidad única de romper nuestro propio récord y compartir con el mundo esta increíble noticia”, dijo Vanesa Semler dueña de Pearl.

Recientemente, se presentó en el programa de talentos “Los Show Del Record”, donde apareció en un asiento en forma de huevo de Pascua color rosa.

“Es un poco diva”, dijo Vanessa al presentador del programa, Gerry Scotti.

La altura se midió en el mismo lugar en el que nació. Su veterinario, el Dr. Giovanni Vergel, utilizó un portillo de medición de animales para determinar su altura oficial.

Pearl se midió tres veces consecutivas, y de acuerdo con las reglas del registro, cada medida se toma desde la base del pie de la pierna delantera hasta la parte superior de la cruz en una línea vertical recta.

This is Pearl, the two-year-old Chihuahua with a big personality and the record for being the shortest dog alive today 🥰️ pic.twitter.com/rUjydX9A4T

— Guinness World Records (@GWR) April 12, 2023