Redes.- Las fiestas de graduación son un paso importante en la vida de los adolescentes, pues refleja el inicio de una nueva etapa tanto en la vida estudiantil como en la personal y suelen estar llenas de emociones. Sin embargo, cuando hace falta alguien esto suele ser difícil. Por ello, un joven bailó su vals de graduación con la foto de su mamá fallecida.

Así sucedió en una fiesta de egresados en Huancayo, Perú, de la escuela Tupac Amaru de Chilca, donde un adolescente conmovió las redes sociales al bailar su vals de graduación, pero ¿por qué generó tantas reacciones?

Resulta que el joven decidió bailar el vals al ritmo de Chayanne junto al cuadro de su madre, quien falleció antes de poder acompañar a su hijo en dicho momento, ahora el momento se volvió viral y enterneció a más de una persona.

«Mi inspiración fue mi mamá»

El joven declaró que aunque su madre ya no esté, siempre la recordará e iluminará su camino. La madre del joven murió a causa de la pandemia por covid, por ello trabajó a la par de sus estudios para mandar a enmarcar el cuadro de su mamá.

“A pesar de que no haz estado a mi lado, siempre está cuidándome e iluminando mi camino; mi mamá nunca ha sido una persona muy mala, tampoco ha sido una egoísta, siempre ha sido buena, humilde, sincera. Hasta antes que falleciera me abrazó, me dijo: ‘te amo, hijo’.

“Se fue, me dijo: ‘voy a regresar un día sábado’, pero ese sábado nunca llegó, hay sábados que me siento muy triste porque mi mamá se fue”, lamentó el joven.

Aunque aseguró que su motivación ha sido su madre pues ella lo alentaba a seguir adelante.

“Mi inspiración fue que mi mamá -antes de que falleciera en esta casa- me dijo: ‘vamos a hacer tu promoción y va a ser tu padrino tal persona’, a veces me decía ‘tienes que seguir estudiando’, me alentaba. Mi mamá siempre ha querido que fuera profesional y voy a cumplir ese deseo”.

Esto dijeron las redes

Los comentarios de apoyo y solidaridad no faltaron, y así fue como reaccionaron los usuarios de la plataforma Tiktok:

«Chicas amigos amigas valoremos nuestro madre es única como ellas ninguna».

«Que Dios te bendiga sigue adelante».

«Es triste perder una madre fuerza amigo».

