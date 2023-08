Redes.-Muchos clips de “Kiss Cam” se han hecho virales en TikTok, pues dejan situaciones graciosas y polémicas, como una que se viralizó porque una chica prefirió besar a un desconocido que a su novio, quien quedó afectado tras lo ocurrido. Todo pasó en Monterrey, en un juego de béisbol.

Fue en un juego entre Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México que dos chicos fueron enfocados y la joven comenzó a reír, pero luego volteó hacia atrás y le dijo a otro chico que si se besaban y él aceptó. El hombre que estaba sentado a su lado perdió la sonrisa y quedó afecatado.

Tras esto, fueron grabados y el “afectado” rió ncomodo. Sin embargo, no está claro la relación que tiene con la mujer. Sin embargo, se armó un debate sobre sus acciones, muchos la defendieron y aseguraron que tal vez no tenían ningún tipo de compromiso. Algunos aseguraron que se pasó y que si no quería con él, no era necesario besarse con alguien más justo frente a su cara. En el clip se escucha que «agraviado» lloró.

