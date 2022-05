Captan a vendedor preparando masa de pan con los pies

Redes.- La usuaria (@Celenni Young) captó en un video el momento justo en el que un vendedor de comida callejera preparó la masa del pan que vende con sus pies descalzos.

En este se observa al trabajador caminando y brincando sobre la masa, mientras que a un lado se ven algunos panes encima de papel periódico y un cazo lleno de una sustancia de color transparente.

Celenni acompañó la grabación con el famoso sonido de “Oh no” y junto de este escribió:

“Tener mucho cuidado con lo que consumimos fuera de casa”.

La acción del empleado causó indignación en algunos internautas y otros tomaron con humor la situación:

“Por esta razón son tan buenos. Lástima que le revelaron su receta secreta”.

“Ni en la India se atrevieron a tanto”.

“Ya no comeré en la calle”.

“A mi no me importa, yo me lo voy a seguir comiendo”.

“Queso extra”.

El video tiene 3 mil vistas, casi 5 mil “me gusta” y 300 comentarios.

