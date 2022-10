Redes Sociales.-El video ya suma más de 300 mil reproducciones en Twitter y generó indignación entre los usuarios, algunos se lanzaron en contra del repartidor por exponer de esa forma a su hijo, mientras que otros criticaron al automovilista por limitarse a grabar y no hacer nada por el niño.

«¿Y si en vez de filmar le hubiera dicho que lo que estaba haciendo era un peligro? Te querías ganar un like». «El automovilista usando el celu al volante también es indignante». «¿Pero la culpa es del repartidor o del que hizo el pedido?». «Está mal gente, es inestable, puede caerse y lo pisan. En qué cabeza cabe, así sea padre soltero, pobre o lo que sea está mal», opinaron los usuarios.

ADVERTISEMENT

INDIGNANTE: un repartidor llevaba a un menor de edad en la caja de delivery. La imagen fue captada por un automovilista. 📍143 y 49, La Plata. Fuente: @Labuenainfo1 pic.twitter.com/NmBgZgEQac — Vía Szeta (@mauroszeta) October 21, 2022

Padre se defiende y promete no volver a hacerlo

Luego de que el video se viralizara en redes sociales, el repartidor de delivery habló con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina y explicó que llevaba a su hijo ahí porque acababa de pasar a recogerlo, debido a que no le alcanza para pagar una niñera.

«Terminé de trabajar, lo fui a buscar al nene de pasada porque no tengo con quién dejarlo, yo trabajo, mi señora trabaja y si tengo que pagar una niñera, tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada», se defendió el repartidor.

«Terminé de trabajar, lo fui a buscar al nene de pasada porque no tengo con quién dejarlo, yo trabajo, mi señora trabaja y si tengo que pagar una niñera, tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada», se defendió el repartidor.

El padre resaltó que para cubrir sus necesidades y las de su familia trabaja repartiendo pizzas, vendiendo pan casero o cualquier cosa en la calle, pero prometió que no volvería a llevar a su hijo en la mochila donde reparte sus pedidos.

«No va a volver a pasar, al nene no lo voy a volver a llevar más ahí, como mi familia me dijo, acá vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir, eso no va a volver a acontecer», prometió el repartidor.

Mientras que Pablo Martínez Carignano, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, señaló que le habían explicado al hombre los riesgos de llevar a su hijo ahí y le aplicaron una multa, pero también le ofrecieron apoyo para que cuiden a su hijo cuando tenga que trabajar.

Este video nos estremeció. Ver a un nene en la caja de reparto de una moto nos hizo, como a todos, temer por su vida.

Presentimos que detrás de esta situación de inseguridad vial había algo más. Por eso nos propusimos desde @InfoSegVial dar con el conductor de la moto. 🧵👇 https://t.co/2EhPrAwCOs pic.twitter.com/xxNZuLe8ad — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) October 22, 2022

Fuente Agencia