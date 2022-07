Redes.- No cabe duda que en Internet podemos encontrar videos muy curiosos y en especial en TikTok, una plataforma en donde los usuarios no dudan en compartir los momentos más graciosos que ven en las calles o les ocurre a ellos y en esta ocasión un joven subió un clip que rápidamente se volvió viral. Como te decíamos, fue por medio de TikTok que un joven compartió un video muy divertido, ya que es algo que sin duda no verías en un país de Europa o eso aseguran algunos. Lo que volvió viral al clip es que se observa a una mujer ahorrándose un poco de dinero en su próximo recibo de luz.

Es que en el video, aunque es de poca duración, ha causado mucha controversia debido a que es protagonizado por una mujer que decide usar el poste de luz y conectar un batidora a la corriente y así batir la preparación que está cocinando. “Imagínate vivir en Suiza y perderte estos momentos”, se lee en el texto del video. Hasta ahora se desconoce en dónde fue grabado este video, pero sin duda ha provocado que muchos usuarios de TikTok se rían de lo que se observa en el clip y claro, dejen sus opiniones al respecto. Algunas personas mencionan que es una buena idea, ya que hay que aprovechar la oportunidad, mientras que otros criticaron a la mujer por hacer uso del poste de luz. Sin embargo, debido a que el video fue grabado en lo que parece una calle muy concurrida, todo podría indicar que la señora tiene algún puesto de comida cerca de ahí y que vio como buena opción conectarse al poste de luz.

Con información de Milenio