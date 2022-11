Redes.- Los videos virales continúan siendo el pan de cada día en las redes sociales, ya que ahora que la mayoría de las personas tienen celular con cámara pueden grabar cualquier cosa extraordinaria, polémica o divertida en el momento exacto en que ésta ocurre. Esta vez, un trabajador de la construcción se volvió viral luego de que -@josegarcia.jodasdeobra- lo grabara en video por llevar su comida en un curioso tupper que era un envase de jabón lavavajillas. Mientras el hombre disfrutaba de su refrigerio, otro le toma un video ya que le llamó la atención que su comida estuviera en un recipiente que fue de un jabón lava trastes.

En el video del usuario José Abraham García -@josegarcia.jodasdeobra- se puede escuchar: “Cuando tu mujer te achica la presa y se ahorra el táper (tupper) en tiempos difíciles”, se escucha en el video. En muy poco tiempo, el incómodo momento acumula más 2 millones de reproducciones y ha generado furor entre los cibernautas, que no dejaron de lanzar comentarios con humor reaccionando al video: “El refresco viene en su botella Clorox. Por lo menos su comida no tendrá bacterias”; “Le mandaron en ese taper porque seguro no devuelve los taperes”; “el taper de ayudin (la marca del jabón) y la mochila del hijo de kinder son parte del uniforme”; “ Al menos llevo su vianda de comida q es lo importante del caso, tan linda su esposa, merece un trofeo”; son algunos de los comentarios destacados en el video.

Con información de Milenio