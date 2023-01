México.-En TikTok podemos encontrar contenido sobre albañiles, en los que comparten ideas y trucos para los internautas. Sin embargo, en está ocasión, la original idea de un trabajador de la construcción tras un problema laboral generó gran reacción en los internautas.

En el video, el albañil explicó la idea que puso en práctica luego de que asegurara que no tenía una escalera para trabajar, por lo que optó por un remedio muy poco común pero bastante original: decidió ponerse unos tacones para estar a la altura.

La publicación del internauta Josué Peréz -@daniel_perez.123- muestra que el hombre no alcanzaba la parte más alta de la pared. Por eso, no dudó en buscar un plan B debido a que no tenía una escalera para alcanzar ese punto en la pared y su respuesta la encontró en un par de tacones y así poder seguir trabajando sin problemas.

“Cuando eres albañil y no tienes escalera”, indicó la descripción del video que, en poco tiempo, alcanzó más de 1 millón de reproducciones y los reacciones de los usuarios no faltaron.

“Los albañiles son únicos”; “siempre buscando soluciones pese a los problemas”; “a eso se le llama estrategia”; “qué gran estilo”; “podrás criticar mis medios, pero no mis resultados”, “La esposa buscando sus tacones”; “Siempre diva”; se lee en los comentarios de la publicación viral.

