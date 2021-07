México.-El reconocido periodistas José Ramón Fernández reveló que hay rumores sobre la presunta venta del equipo de las Chivas de Guadalajara.

Por medio de un tuit, el periodista deportivo señaló que Amaury Vergara esta considerando vender al equipo.

También comentó que los interesados serían el empresario mexicano Carlos Slim y el boxeador Saúl el ‘Canelo’ Álvarez.

En la publicación en redes José Ramón Fernández aclaró que solo son rumores.

Rumores apuntan que Amaury Vergara está pensando seriamente vender a las Chivas del Guadalajara.

Los interesados… por un lado Carlos Slim y por el otro el “Canelo” Alvarez.

Hasta ahora, sólo son rumores… #Chivas

Algunos usuarios en redes sociales reaccionaron ante la publicación de Fernández.

«Ojalá lo compre el Canelo, lo malo que en el fútbol no se puede elegir los rivales, si no siempre sería Campeón», «Pues ojalá sea Slim porque estar así cada 6 meses ya fueron muchos años y el Canelo no sería viable, en cualquier momento lo retiran y no siquiera le alcanza; tendría que buscar socios».

Ya se dio cuenta que chivas es un fracaso sin empezar el torneo y ni favoreciéndolo con quitar el descenso

Hablando enserio, es lo mejor que puede hacer, las chivas con su ley de «solo mexicanos» está cavando su propia tumba, y es porque a los mexicanos no los preparan desde niños, por la corrupción, además el siempre quiso ser cineasta no dueño de un equipo

Hasta el momento ni Carlos Slim ni Canelo Álvarez se han pronunciado al respecto.

Con Información de Agencia