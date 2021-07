México -.En Monterrey, un joven originario de Nuevo León, le propuso matrimonio a su novia. Sin embargo, además de una esposa, también buscaba “una mamá” para sus tres hijos.

Pero tal parece que la novia no deseaba lo mismo que él. Así que el joven optó por cancelar la boda.

El caso se viralizó debido a que luego de cancelar su boda, revendió el paquete que había comprado con anterioridad, anunciándolo en sus redes sociales.

James Flores anuncia el paquete a un precio rebajado

Por medio de su cuenta de Facebook, el joven, quien responde al nombre de James Flores, publicó que estaba revendiendo el paquete de su boda.

De acuerdo con la publicación, el paquete de la boda era para 200 personas, e incluía menú de dos tiempos, refrescos, entre otras cosas.

James Flores también especificó que a él le había salido el paquete en $86 mil pesos; pero lo estaba dejando en $60 mil.

PUBLICACIÓN DE FACEBOOK (JAMES FLORES/FACEBOOK)

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar.

Sin embargo, algo que le sorprendió a James Flores fue que la gente parecía estar más interesada por el motivo por el cual cancelaba su boda, que por el paquete en sí.

James Flores explica que ama a su prometida, pero ella “no quería atender a sus hijos”; por lo que decidió cancelar la boda

Ante la insistencia de los internautas, James Flores realizó un video explicando que sí iba a contar lo sucedido, pero sería hasta después.

Fue hasta el 13 de julio que el joven realizó un segundo video en donde presentó a la pareja que compró el paquete de la boda.

Luego de desearle lo mejor a la pareja, Flores cumplió lo prometido; comenzó a relatar la razón por la que decidió terminar el compromiso con su prometida.

El joven inicia explicando que el ama a la mujer que iba a ser su futura esposa.

Entonces, continúa diciendo que, antes de conocerla, él tuvo tres hijos; por lo que esperaba que su prometida se convirtiera en “una mamá” para ellos.

“Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos”

JAMES FLORES

Sin embargo, la joven no estuvo de acuerdo con eso; por lo que James Flores decidió cancelar la boda.

“Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. (…) Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero”

JAMES FLORES

La explicación del joven causó mucha polémica en redes sociales, pues varios usuarios aseguraron que “la mujer no tenía ninguna responsabilidad con los hijos que no son de ella”.

“Bro tu no buscas una esposa , buscas una niñera”

“Pues que tonto, primero es la mujer que elegiste amar y te eligió aún y con hijos, tus hijos van a crecer e irse a formar nuevas familias y tú de tontote buscando lo que no vas a encontrar jamás”

“Quería chacha de gratis… sólo le iba a invertir en una boda”

“Tú quieres una mamá para tus hijos, pero no quieres una esposa que entre los dos se ayuden mutuamente a salir adelante como familia, bro con esas palabras nadie va a querer estar contigo”

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.

