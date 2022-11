Redes.- A pesar de que los trabajadores que se desempeñan como cajeros en las tiendas cada vez cuentan con mejores técnicas para detectar los billetes falsos, no están exentos de cometer alguna equivocación, sobre todo en temporadas altas, y un joven de Ecuador compartió la mala experiencia que vivió con una clienta que le pagó con un billete falso.

Fue el usuario de TikTok Ezequiel Zc (@ezequielzc), quien mostró un video del momento en que un cajero del banco detectó que uno de sus billetes era falso y lo marcó con un sello por lo que el empleado tuvo que reponerlo con el dinero que había guardado para estrenar ropa en fin de año.

«Para la chica que me pago con un billete falso jamás te olvidaré, era para mi camisa de fin de año», escribió el trabajador en los subtítulos del video.

Según lo que muestra el usuario en su perfil de TikTok, trabaja en una ferretería de Ecuador y el billete falso que le dieron era de 20 dólares (388 pesos mexicanos), dinero que había apartado para comprarse una camisa nueva y utilizarla en las fechas decembrinas.

Le pagan a cajero con billete falso y se lo descuentan pic.twitter.com/RhduvSaWrb — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 23, 2022

Su video ya acumula más de 700 mil reproducciones en TikTok y varios usuarios le expresaron su apoyo, mientras que otros compartieron experiencias parecidas de errores que han cometido en sus trabajos y que tuvieron que pagar con su propio dinero.

«Yo preste 100 para una semana y no me devuelven, chao comprarme mi ropa para fin de año». «Yo hasta ahora no diferencio entre un falso y uno que si vale». «Antes cuando me pasaban un billete falso trataba de pasarlo a quien sea, pero después cogí conciencia y prefiero perder dinero a perjudicar a alguien». «A mí me hicieron eso varias veces, perdí dinero y trabajaba de cajero y eso no se hace responsable el negocio», le comentaron.

tros usuarios también le dejaron algunos consejos al trabajador como usar yodo para que aprenda a identificar los billetes falsos y no vuelva a perder dinero, a lo que el usuario reconoció que el problema fue que tenía demasiados clientes y no puso la suficiente atención.

¿Qué hacer si un cajero te da un billete falso?

En México existe la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y ellos aconsejan que en caso de recibir un billete falso de un cajero automático, el cliente afectado debe acudir a una sucursal de la misma institución bancaria antes de cinco días hábiles para hacer la reclamación y que le devuelvan su dinero.

De acuerdo con la Condusef, el cliente deberá llenar un formato de reclamación que le proporcionará el banco y una vez que se realice la verificación, la institución deberá devolverle su dinero al usuario, pero en caso se no fallar a su favor, la persona aún puede presentar un reclamo ante la comisión.

Con información de Quinto Poder