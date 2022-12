“Jajaja trabaje en Cinepolis y los de proyección nos decían código 69 en la sala 12, teníamos que sacarlos”, “Es que si se escucha el chacualateo, el chanclazo pues”, “Cómo olvidar el día que saque mis bolillos y me puse hacer mis tortas del chavo con sus chiles en vinagre y que me sacan”, “una vez igual me tocó oír esos ruidos extraños en el cine y con quién iba y yo estábamos muertos de la risa, cuando se dejaron de oír aplaudimos”.

Una pareja fue captada en el momento en el que daban vuelo a sus bajas pasiones durante la proyección de la película Avatar 2 en una sala de cine en México. Todo quedó grabado en un video.

Con información de El Mañana