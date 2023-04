Redes.-Cuatro jóvenes españoles acudieron a un buffet de sushi y aprovechando que podían ordenar toda la comida que quisieran por el mismo precio, comenzaron a pedir más y más platillos hasta que les llenaron la mesa, pero debido a que no se los terminaron, el establecimiento les cobró una multa y acabaron pagando el doble de lo que originalmente sería su cuenta.

Fue el tiktoker conocido como @jadaay21, quien compartió en su perfil un video de lo que hicieron sus amigos y él al acudir a un buffet de sushi. En la mesa se puede apreciar que cuando ya habían terminado de comer, todavía tenían varios platos con arroz, pasta, sushi, camarones, entre otras comidas.

Finalmente los jóvenes se resignaron a que tendrían que pagar un extra por no haberse terminado la comida que ordenaron e incluso comenzaron a apostar de cuánto sería la multa que les cobraría el establecimiento, donde originalmente el costo por persona es de 19.95 euros (394 pesos mexicanos).

«Somos cuatro personas, hemos pedido toda esta comida. Lo que ves en la mesa es todo lo que nos ha sobrado y ahora estamos esperando la multa que nos va a caer, ahora les digo cuánto nos ha costado la broma», mencionó el tiktoker.

Entre risas los amigos comenzaron a decir que creían que su cuenta les iba a salir entre 150 a 200 euros. Si no hubieran desperdiciado la comida solo hubieran pagado de cuenta 79.8 euros (mil 576 pesos) más sus bebidas, pero final del video mostraron que en total les cobraron 181 euros (3 mil 574 pesos), sin embargo, pidieron que les dieran la comida que sobró para llevar.

En total su video ya acumula más de 800 mil reproducciones en TikTok, pero sus seguidores no los apoyaron y les llovieron decenas de críticas por desperdiciar la comida, incluso algunos usuarios consideraron que les debieron cobrar más para que aprendieran a no jugar con los alimentos.

«Ser mal acostumbrado tiene precio y aún yo se lo hubiese doblado por graciosos». «Ojalá le cobrarán mil por cabeza por saber cuánto cuesta la comida». «Pues muy bien que me parece que les cobren porque la comida no se desperdicia de esa manera». «Lo bueno es que se pudieron llevar lo que sobró, hay lugares en los q no te lo dan», les comentaron algunos usuarios.