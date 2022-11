Redes.-El joven periodista, quien se le identificó como Alvin Kaunda, realizó una videonota para el programa “Huérfanos y rescatados” en el que muestra el habitad en el que viven los animales de su país, así como las necesidades que requieren estas criaturas.

En el santuario, Kaunda dio seguimiento a las labores que realizan los trabajadores todos los días con los elefantes bebés cuyos padres hayan fallecido.

“Se dice que la caridad comienza en casa. Para estos jóvenes elefantes huérfanos, esta fundación benéfica es lo que llaman hogar”, fue lo único que el joven alcanzó a decir antes de que su cara se convirtiera en el juguete del pequeño elefante.

Este gracioso momento causó miles de risas, a pesar de ser un momento incomodo para el comunicador, el trató de mantenerse tranquilo, sin embargo, explotó en risas y giró a ver al pequeño elefante para enseguida retomar la cápsula.

Catch the full feature of where it all begun at the @SheldrickTrust on Wednesday 2100hrs EAT on @KBCChannel1 pic.twitter.com/LY9NTvC479

— Alvin Kaunda (@alvinkaunda) November 15, 2022