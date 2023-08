México.-Este martes la empresa de juguetes Mattel dio un paso a la inclusividad y presentó a su nueva muñeca Barbie con síndrome de Down, de acuerdo con la firma se trabajó con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down de Estados Unidos con el fin de no caer en estereotipos y fabricar el juguete el cual tiene una estructura más corta y un torso más largo que sus otras ‘amigas’.

A través de un comunicado de la empresa, esta detalló que la nueva muñeca tiene un rostro más redondo, ojos almendrados, orejas pequeñas y un puente nasal plano. Además de que se caracteriza por su vestimenta la cual es un vestido abullonado con mariposas y flores amarillas y azules, colores que se asocian con el síndrome de Down.

Barbie presenta a su nueva muñeca con síndrome de Down

El objetivo principal de la compañía es que la incorporación de este nuevo juguete inspire a los más jóvenes, además de que cada vez más niños y niñas puedan identificarse con ella.

“La muñeca fue creada para brindar la oportunidad de que aún más niños y niñas se vean reflejados en Barbie, así como que esta a su vez refleje el mundo que les rodea, y al mismo tiempo, animarlos a jugar con muñecas que no se parezcan a ellos”, explicó Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora mundial de Barbie y Muñecas de Mattel.

La nueva muñeca además cuenta con un collar rosa con tres chevrones hacia arriba, los cuales representan las tres copias del cromosoma 21, así como tobilleras ortopédicas rosas, según Mattel.

“Las palmas de la muñeca incluyen incluso una sola línea, una característica a menudo asociada a las personas con síndrome de Down”.

Por otra parte, la presidente y CEO de la sociedad estadounidense, Kandi Pickard, dijo que “esta Barbie nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de la representación. Es un gran paso para la inclusión y es un momento digno de celebración”.