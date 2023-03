México.-El gran ídolo de multitudes en México y el mundo, exponente del boxeo azteca, Julio César Chávez, ha sido duramente criticado en las últimas horas tras darse a conocer su participación en un evento de Guadalajara en donde la asistencia al público sería con un costo algo elevado.

Luego de su retiro hace ya varios años, Chávez no deja el deporte, ya sea de faceta de comentarista o involucrándose en labores sociales o apoyo a jóvenes para el crecimiento en el deporte, incluso, a vísperas de que vuelva a pisar un ring por última vez, Julio estará presente en una firma de autógrafos en la ciudad de Gudalajara, aunque los usuarios de redes sociales se le fueron con todo al momento de enterarse de los precios de dicha dinámica.

El ‘Gran campeón Mexicano’ será parte fundamental del evento que se llevará a cabo en una tienda ubicada al interior de un famoso centro comercial en Guadalajara, aunque para estar presente y conseguir la firma del ídolo del boxeo se tendría que desembolsar una gran cantidad, la cual sobrepasan los 5 mil pesos.

Cabe recalcar, que existirían dos cantidades diferentes para que el público pagué y pueda asistir al evento programado para este 3 de marzo, en donde el primero rondaría entre los 4 mil pesos como forma de etapa de preventa, donde el boleto incluye acceso anticipado formando parte de la fila VIP, así como un guante o funko con la firma del ‘Gran Campeón Mexicano’, el cual contará con un certificado de autenticidad gratuito, así mismo, la posibilidad de sacar una fotografía con el exboxeador.

La tienda organizadora de dicho evento dio a conocer por medio de sus redes sociales el día de la firma de autógrafos y convivencia, donde el boleto tendrá costo de mil pesos más, es decir, un total de 5,500, aunque sin incluir ninguno de los beneficios ofrecidos por la compra anticipada del boleto.

“Si eso cobra por un saludo ¿Cuánto cobra si le pido un saludo?”, “ahí estaré, campeón”, “ya se le está acabando la feria otra vez”, “ya quiero”, “muy campeón, pero no dejaría mi dinero en algo así”, “si nada más es un autógrafo, no le pido que me dé un nocaut”, “hasta él mismo se ríe de tremenda tontera” y “no, gracias”, fueron algunos de los comentarios en contra de los precios por un autógrafo de Chávez.

Con Información de Comunicado