México.-Un audio del fierro viejo traducido al inglés, está poniendo a debatir a los usuarios de TikTok por lo polémico que es.

Más allá de la sorpresa por cómo se escucha el audio del fierro viejo en otro idioma, en TikTok se habla de la gentrificación tan bien ejemplificada.

Y es que, de acuerdo con usuarios de TikTok, el audio de fierro viejo en inglés pone en evidencia lo mucho que ha cambiado la CDMX en los últimos años.

En TikTok se hace viral un video de ‘@lospaysdeluigi’, que muestra al audio del fierro viejo traducido al inglés.

De acuerdo con el usuario de TikTok, el video fue grabado en calles de la colonia Condesa de la CDMX.

Justo cuando un altavoz reproduce el ya conocido audio de: “Se compran, colchones, tambores, refrigeradores…”

Desde la ventana de su departamento, el hombre grabó todo el audio para ejemplificar un fenómeno que se discute entre capitalinos:

La gentrificación, que hoy en día divide las opiniones a favor y en contra.

Así se escucha el audio del fierro viejo traducido al inglés:

“Mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling.”

Audio del fierro viejo en inglés

