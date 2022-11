En México es bastante común encontrar tiendas Oxxo casi en cualquier lugar e incluso las hay en otros países de América Latina como Colombia y Brasil, pero, ¿también se encuentran en Qatar?

Pues, aunque no lo creas, es posible encontrar establecimientos “Oxxo” en este país, en el que se está llevando a cabo el Mundial; no obstante, son muy diferentes a las que conocemos, ya que no son tiendas de conveniencia. Te explicamos.

Las tiendas Oxxo en Qatar son diferentes a México

Fue el comediante Slobotzky quien grabó el momento en el que encontró una tienda con un letrero con la palabra “Oxxo”; sin embargo, esta lucía distinta, ya que en ella no se ofertan los productos comestibles ni para el hogar.

Lo anterior, debido a que esta es una tienda de ropa de mujer, la cual está ubicada dentro de uno de los centros comerciales más lujosos y exclusivos de Qatar, por lo que únicamente se venden prendas y accesorios como bolsas, gorras y lentes.

A pesar de esta situación, el comediante decidió ingresar y a modo de broma preguntar por algunas de las ofertas que suelen estar disponibles en las tiendas Oxxo de México; así como por los icónicos Vikingos, es decir los hotdogs.

Por su parte, los usuarios de redes sociales bromearon con esta situación, ya que se sumaron e hicieron chistes sobre las cajas, debido a que en México la segunda suele estar cerrada; así como sobre las promociones de cerveza, pues el consumo de la bebida está prohibido en algunos sitios de Qatar.

Así, entre los comentarios se puede leer: “¿Al menos servía la segunda caja?”, “¿Mis puntos Oxxo premia, aplican para una camisa?”, “De las promos en chelas no hablamos, ¿verdad?” y “¿Si había sistema?

Es importante señalar que en Qatar si es posible encontrar tiendas de conveniencia como los Oxxo de México; no obstante, éstas llevan por nombre Sidra, las cuales se encuentran ubicadas en diferentes puntos de la ciudad como junto a las gasolineras.

Con información de Reporte Indigno