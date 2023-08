México.-A un mes de estrenarse el live action del clásico de Disney, La Sirenita, la cuenta oficial de la película dio a conocer un nuevo trailer e imágenes individuales de los personajes principales incluidos, entre ellos los amigos incondicionales de Ariel: Sebastián, Skuttle y Flounder, quienes generaron conversación en redes sociales.

Con una duración de un minuto, el nuevo avance de la película muestra la escena en la que Ariel y Flounder son perseguidos por un tiburón, además de un vistazo más amplio a Úrsula interpretada por Melissa McCarthey y el Príncipe Eric de Jonah Hauer-King.

Sin embargo, en redes sociales la conversación giró en torno al aspecto que tendrá el mejor amigo de Ariel, Flounder, quien en la película animada tenía una imagen mucho más amigable.

