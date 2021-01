EU.-Cindy Falco-DiCorrado, de 62 años,una reconocida “activista” contra los cubrebocas, fue arrestada este jueves en un Einstein Bros. Bagels en Boca Raton, donde ignoró las solicitudes de un cliente y un oficial de salir de la tienda porque no traía cubrebocas, informó Palm Beach Post.

“Estás violando la Constitución”, le dijo la mujer al oficial, según un informe de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach. “No me voy. Esto es discriminación “.

El video del encuentro publicado en una cuenta de Instagram de “Crazy Karens” muestra a Falco-DiCorrado, completamente vestido con estampado de leopardo, negándose a cooperar dentro de la tienda de bagels, informó WPEC.

“¡Quita tu mano de mí!” le gritó al oficial de policía. “¡Me estás secuestrando! Yo personalmente… ¿cómo se llama? Quíteme las manos de encima, ¡no tiene derecho, señor! Quite su mano de mí, no he hecho nada malo, no soy una criminal”.

Falco-DiCorrado luego acusó a la diputada de violar sus derechos constitucionales cuando fue arrastrada afuera frente a varios otros clientes, según muestra el video.

“Esto es tan ilegal”, dijo en un momento del clip. “¡Te estoy pidiendo que me quites la mano de encima!”

Luego, un segundo oficial ayudó a escoltar a Falco-DiCorrado afuera, donde fue esposada contra un patrullero, mientras repetía: “¡En el nombre de Jesús!”

Fue arrestada por cargos de allanamiento y resistencia a un oficial sin violencia, informó el Palm Beach Post.

Fuente Agencia